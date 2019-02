Vijf doden en zeker acht gewonden binnen een jaar: er rust een vloek op de A59 bij Rosmalen

Vrijdagnacht 16 november sloeg bij de afrit Kruisstraat een auto over de kop. In die auto zaten vijf mensen. Een 46-jarige vrouw uit Oss kwam om het leven. Haar man (47), zoons (23 en 21) en haar 74-jarige schoonmoeder raakten bij het ongeluk gewond.

De auto raakte door nog onbekende reden van de weg. (Foto: Bart Meesters)

Greppel

Het ongeluk gebeurde rond tien over vier 's nachts. De auto, die werd bestuurd door de 23-jarige zoon, raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en belandde via een sloot en door een hek op de parallelweg. Daar eindigde de auto in een greppel.

De bestuurder had niet gedronken.

Flinke snelheid

In juli raakte op hetzelfde punt ook een auto van de weg. Bij dat ongeluk overleed een 21-jarige vrouw uit Gemert en raakten eveneens vier mensen gewond: een 14-jarige jongen uit Rosmalen, een 17-jarige jongen uit Nuland, een 24-jarige vrouw uit Oss en een 29-jarige man uit Den Bosch. Een aantal van hen werd uit de auto geslingerd. Een zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden.

Verschillende mensen werden uit de auto geslingerd. (Foto: Bart Meesters)

Dit ongeluk gebeurde op hoge snelheid. De auto kwam in een droge sloot terecht en kwam op zijn zijkant op de parallelweg tot stilstand.

Voorafgaand aan dit dodelijke ongeluk werd er in de auto gestreamd. Volgens de politie waren de mensen in de auto aan het filmen en deelden ze dat via hun telefoon met anderen.

Identiteit

Bij het ongeluk dat zaterdagnacht plaatsvond, kwamen drie mensen om het leven. De identiteit van de slachtoffers wordt waarschijnlijk in de loop van de zondag bekendgemaakt. Hoe dit ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht.