Stuk natuursteen valt van toren Sint Jan, gemeente neemt maatregelen

De Sint-Jan in Den Bosch (foto: Caroline Fieret).

Bij één van de galmgaten van de toren van de Sint Jan in Den Bosch is afgelopen weekend een stuk natuursteen afgebroken. Het fragment kwam op een dak terecht en er raakte niemand gewond. De gemeente gaat maatregelen nemen om herhaling te voorkomen.

Zo zullen vanuit een hoogwerker de natuurstenen worden gecontroleerd en losse delen worden weggehaald. Ook komen er valnetten bij de bovenste galmgaten ter hoogte van de klokkenkamer van de Bossche kathedraal.



Werkzaamheden duren week

De werkzaamheden beginnen dinsdagmorgen en zullen tot en met vrijdag elke dag van zeven uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags gaan duren.



De natuurstenen, waarvan nu een deel aan de zijkant is afgebroken, werden aan het eind van de jaren zeventig van de vorige eeuw aangebracht als vervanger van origineel materiaal. Dit gebeurde tijdens de restauratie van het monument. Er is toen gekozen voor het harde en duurzame trachiet, omdat deze steensoort ten minste vijftig jaar mee zou gaan. Bij enkele puntige natuurstenen onderdelen bleek dat de kwaliteit van de trachiet niet goed is,