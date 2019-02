De ouders van Yuri van Gelder vinden dat ze door alle media-aandacht al genoeg zijn gestraft

De ouders van Yuri van Gelder vinden dat ze al genoeg gestraft zijn door de aandacht in de media over de gevonden drugs in hun huis. Dit zei hun advocaat Vincent Poelmeijer dinsdag. De Waalwijkse burgemeester Nol Kleijngeld wil het huis nu voor drie maanden sluiten. De ouders van de turner zijn daar niet mee eens en stapten naar de rechter. Ze waren zelf niet bij de zitting aanwezig.

Waarom de ouders van Yuri 2,4 kilo henneptoppen met een waarde van zo'n 10.000 euro in huis hadden, werd dinsdag tijdens de zitting niet duidelijk. Ook niet of de hennep misschien van iemand anders was. Het ging er vooral over dat Yuri's ouders vinden dat hun huis onterecht voor drie maanden dicht moet.

Maar die sluiting is volgens de gemeente Waalwijk heel logisch. "De gemeente wil hiermee ook een signaal naar de buurt afgeven dat er tegen dit soort zaken wordt opgetreden", zegt de advocaat van de gemeente.

Media-aandacht

Vincent Poelmeijer, advocaat van de ouders, ziet geen nut in die signaalfunctie. "Door de media-aandacht is die sluiting niet meer nodig. Ze zullen wel gek zijn als ze daar weer een hennepkwekerij neerzetten." De gemeente vindt dat de media-aandacht geen reden is om ineens af te wijken van het huidige beleid. "Dat iets veel in het nieuws is, doet voor ons niet ter zake. We behandelen iedereen gelijk." Voor volgende week dinsdag doet de rechter uitspraak in deze zaak.

Henneptoppen en kwekerij

De politie trof woensdag 9 januari 2,4 kilo gedroogde henneptoppen in het huis van de familie Van Gelder. De wiet lag te drogen op speciale rekken. Ook was er op het adres een kwekerij die niet in gebruik was. Begin februari werd bekend dat de gemeente hun huis voor drie maanden wil sluiten.

Turner Yuri van Gelder reageerde verbaasd op de wietvondst. ""Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik kom ook even verhaal halen", zei hij een dag na de vondst tegen Powned. De 'Lord of the Rings' is opgegroeid in het huis aan de Dominee Louwe Kooymanslaan, maar woont zelf in Den Bosch.

Nu al acht drugspanden

De gemeente Waalwijk sloot vorig jaar 36 drugspanden, in zes gevallen hebben de eigenaren vergeefs geprobeerd dat besluit aan te vechten. Dit jaar zijn al acht drugspanden gevonden, waarvan twee op dezelfde dag aan de Dominee Louwe Kooymanslaan. Een woordvoerder van de gemeente zei eerder: "Bij ons is het niet de vraag of ze worden gesloten, maar wanneer dat gebeurt."

