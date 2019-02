Ouders Yuri van Gelder vragen rechter om sluiting van hun huis te verbieden na hennepvondst

Heeft burgemeester Nol Kleijngeld van de gemeente Waalwijk terecht besloten om het ouderlijk huis van turner Yuri van Gelder te sluiten? Deze vraag staat dinsdagmiddag centraal in een zaak die is aangespannen door de vader en moeder van de topsporter. Zij willen zich niet neerleggen bij de sluiting van hun woning in Waalwijk. De zitting dient bij de bestuursrechter in Breda.

Kleijngeld nam de beslissing nadat eerder deze maand meerdere kilo's hennep in het pand waren gevonden. Yuri’s ouders worden bij de zaak bijgestaan door advocaat Jan-Hein Kuijpers. De rechtbank heeft desgevraagd laten weten dat de uitspraak zeker niet deze dinsdag wordt gedaan.

LEES OOK: Huis ouders Yuri van Gelder drie maanden op slot na vondst wiet

Van Gelder reageerde verrast op de vondst van de hennep in het huis van zijn ouders. "Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik kom ook even verhaal halen", zo zei hij tegen een verslaggever van Powned.

LEES OOK: Yuri van Gelder weet niets van wietvondst bij ouders: 'Ik kom ook verhaal halen'

Kuijpers en Yuri van Gelder zijn geen onbekenden voor elkaar. De in Waalwijk geboren raadsman bood zich in 2010 aan bij de voormalig wereldkampioen aan de ringen. Van Gelder lag in die periode zwaar onder vuur, omdat de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie hem beschuldigde van cocaïnegebruik. "Als Yuri me belt, dan klim ik meteen in de touwen", aldus Kuijpers toen.

LEES OOK: Topadvocaat Kuijpers biedt Van Gelder hulp aan