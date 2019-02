Man die politieagent Martin in zijn hals stak moet 2 jaar de cel in

Agent Martin van Els is weer aan het werk in Helmond

De 22-jarige man die politieagent Martin van Els uit Helmond in zijn hals stak, is woensdag veroordeeld tot twee jaar cel en tbs. De agent overleefde dit maar net. Volgens de rechter had de steekwond dodelijk kunnen zijn. Er was zes jaar cel met tbs geëist.

De verdachte, een Poolse man, werd uit zijn woning gezet omdat hij zich agressief had gedragen tegen een buurvrouw van een flat aan de Kasteel-Traverse in Helmond. Toen de politie zich bij zijn deur meldde, deed hij open en stak hij Martin van Els meteen neer.

Emotionele zitting

De 22-jarige man, die psychische problemen heeft, was vrijdag niet bij de rechtszitting aanwezig. Dat was hij twee weken geleden ook niet. Volgens de rechtbank heeft de man verklaard zich niets van de aanval te kunnen herinneren. Het was niet zijn bedoeling om de politieman zo aan te vallen, zo werd duidelijk tijdens de zitting. Volgens zijn advocaat was het puur toeval dat de agent slachtoffer werd.



De politieman las twee weken geleden een emotionele slachtofferverklaring voor tijdens de zitting. Zo beschreef hij de angst die zijn familie heeft doorstaan. Het herstel van de steekpartij verliep moeizaam. De agent heeft onder meer nog steeds last van zijn stem. Hij is inmiddels weer aan het werk. Vrijdag was hij ook bij de uitspraak aanwezig.

