Titanenstrijd tussen Michael van Gerwen en Rob Cross staat altijd garant voor spektakel

Michael van Gerwen is de trotse koploper van de Premier League of Darts. De darter uit Vlijmen won als enige zijn eerste twee wedstrijden en probeert nu zijn zegereeks uit te breiden als hij het donderdagavond opneemt tegen Rob Cross, de man die Van Gerwen ruim een jaar geleden in het hart wist te raken. Confrontaties tussen beide heren brengen vrijwel altijd spektakel.

30 december 2017, een dag die Van Gerwen en Cross niet snel zullen vergeten. Beide heren stonden tegenover elkaar in de halve finale van het WK en het werd een zinderende wedstrijd. Een sudden death leg was nodig om de finalist naar voren te krijgen en het werd zoals velen zullen weten de Engelsman. Bijna niemand had het verwacht, maar Van Gerwen werd verslagen door Cross, die voor het eerst meedeed aan het WK.

Afgelopen jaar zinde Van Gerwen op wraak en die nam hij. De darter uit Vlijmen kwam Cross tijdens de eerste speeldag van de Premier League 2018 tegen en liet geen spaan heel van de kersverse wereldkampioen: 7-2. Daarmee was direct de toon gezet.

Extreem gemiddelde

Van Gerwen wist ook de tweede partij in de Premier League te winnen van Cross. Dat deed ‘Mighty Mike’ opnieuw met 7-2, maar het gemiddelde van de nummer één van de wereld was om van te watertanden. Het lukte hem om per drie pijlen 111 gemiddeld te gooien. Daarmee noteerde Van Gerwen het hoogste gemiddelde van die Premier League-jaargang tot dat moment. Een paar weken later zou hij zijn eigen prestatie weer verbeteren door ruim 112 te gooien in de finale tegen Michael Smith.

Bekijk hieronder de wedstrijd met Rob Cross waar Van Gerwen ruim 111 gemiddeld wist te gooien. Tekst gaat verder onder de video.

Hij kwam hem vorig jaar ook een derde keer tegen, tijdens de finaleavond van de topcompetitie in de halve finale. Ook toen bleek Van Gerwens honger nog niet gestild, want ‘Mighty Mike’ won ook deze derde onderlinge confrontatie (10-6).

Tekst gaat verder onder de tweet.

In totaal stonden Van Gerwen en Cross veertien keer tegenover elkaar. 'Mighty Mike' was maar liefst elf keer de baas in de onderlinge confrontatie. Rob Cross won drie keer, waaronder de laatste ontmoeting tijdens de finale van de Brisbane Masters in augustus 2018. 'Voltage' versloeg Van Gerwen toen met 10-6.

Van Gerwen en Cross spelen donderdagavond de derde partij van de avond. Omroep Brabant houdt het verloop van de wedstrijd live bij.