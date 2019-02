'Meer 3D-reconstructies bij misdaadzaken', voorspelt officier van justitie

Woensdag kwamen cameramensen, onderzoeksrechter, verdachte, getuigen en acteurs nog samen in Schijndel voor een reconstructie over de moord op Daan Hoefs uit Schijndel. “Een hele kostbare operatie,” vertelt Kramer aan Omroep Brabant. “Ik denk dat we in de toekomst meer te maken krijgen met 3D-reconstructies.”

Doel reconstructie

Bij lang niet alle moordrechtszaken wordt een reconstructie uitgevoerd. Soms zijn er bijvoorbeeld duidelijke camerabeelden. “Zowel het OM, de verdachte of de rechter kan erom vragen. De rechter doet dat bijvoorbeeld als hij of zij duidelijkheid wil krijgen over hoe iedereen zijn verklaring bedoelt. Er is niet altijd beeld van bewakingscamera's. Hoe had iemand bijvoorbeeld zijn handen, hoe ver stonden mensen van elkaar af?”

Verdediging?

Bij de moordzaak in Schijndel zegt verdachte Mark van S. dat hij kwam aanrijden en dat het slachtoffer in zijn tas greep. Van S. dacht dat hij in gevaar was en wilde zich verdedigen. Kramer: “Het OM denkt dat dit scenario niet klopt. We maken beelden van de reconstructie, de onderzoeksrechter bekijkt die en we kunnen de beelden ook bij de zitting gebruiken.”

Bij reconstructies wordt het OM soms verrast, vertelt Kramer. “Zo was er een zaak waarbij een man zei dat hij alleen verantwoordelijk was voor het wegmaken van een lichaam. Wij dachten dat dat onmogelijk was, hij was geen Rico Verhoeven. Maar bij de simulatie liet hij zien dat het goed kon.”