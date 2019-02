De provincie wil meer stemmers richting stembus en Huub Hangop moet daarvoor zorgen

DEN BOSCH -

Brabant bungelt traditioneel onderaan als het gaat over de opkomst tijdens verkiezingen. Nieuw wapen in de strijd tegen lage opkomstcijfers is zanger Huub Hangop. In opdracht van de provincie bedacht hij een potentiële carnavalskraker: 'Ik kies voor Brabant'. De bijbehorende videoclip werd donderdag gelanceerd, een maand voor de Provinciale Statenverkiezingen.