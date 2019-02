Bedenkers Nieuwe Kaaihal willen tijdelijk Bosch theater verplaatsen als het in de weg staat

De Verkadefabriek en Theater aan de Parade spelen al een poosje met het idee een tijdelijk theater te bouwen op het wat onderkomen terrein achter de Verkadefabriek: Kop van 't Zand. Het tijdelijk theater kan dienen als schouwburg in de tijd dat Theater aan de Parade wordt afgebroken en nieuw opgebouwd. Ook daarna biedt zo'n zaal volgens de initiatiefnemers nog genoeg kansen, bijvoorbeeld voor festivals en concerten met dancemuziek.

Zo zou 't er allemaal uit moeten gaan zien





Het bouwen van zo'n tijdelijk zaal kost ongeveer vijf-en-een-half miljoen euro. Voor een deel kunnen oude loodsen op het terrein gebruikt worden; voor een deel is nieuwbouw nodig, onder andere omdat er binnen harde muziek gemaakt moet kunnen worden zonder problemen voor de buurt. Volgens de plannenmakers is de investering van vijf-en-een-half miljoen verantwoord als het gebouw tien jaar kan blijven staan.

Theater als sta in de weg

Het Bossche college kwam onlangs met het voorstel om die termijn te halveren. Het terrein achter de Verkadefabriek is nu nog een omgeving waar tot 2025 geëxperimenteerd mag worden. Het college denkt dat er daarna andere mogelijkheden zijn om het gebied verder te ontwikkelen en heeft dan liever niet dat er een tijdelijk theater in de weg staat.

In een brief die vrijdag naar her college gaat, schrijven de plannenmakers dat vijf jaar echt te kort is om uit de kosten te komen. In de brief staat: "We hebben dat nogmaals onderzocht en doorgerekend maar moeten constateren dat het niet mogelijk is een dergelijke accommodatie te realiseren voor een periode van vijf jaar."

Ze kiezen echter niet voor een ramkoers. In de brief wordt voorgesteld een overeenkomst voor tien jaar te tekenen en later zo nodig te onderzoeken of het tijdelijk theater kan worden verplaatst naar een andere plek op Kop van 't Zand. Juist omdat het om een tijdelijk gebouw gaat, zou dat mogelijk moeten kunnen zijn.





De Nieuwe Kaaihal





Geen andere oplossing voor Theater aan de Parade

De plannen voor De Kaaihallen zijn voor Den Bosch belangrijk. Zeker omdat er nog geen ándere oplossing voorhanden is voor de tijd dat Theater aan de Parade is gesloten.

De tweemansfractie van Leefbaar 's-Hertogenbosch heeft voor woensdag een interpellatiedebat over het onderwerp aangevraagd. De fractie probeert voor elkaar te krijgen dat in ieder geval beide varianten (vijf én tien jaar) worden doorgerekend. Volgens Paul Kagie wordt dan vanzelf duidelijk dat de vijfjaarsvariant 'out of order' is.