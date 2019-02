Nog maar één week: dit kun je tijdens carnaval verwachten bij Omroep Brabant

Volgende week vrijdagmiddag 1 maart tot en met woensdagmiddag 6 maart brengt Omroep Brabant maar liefst 24 uur per dag carnaval op internet, TV en radio. Verslaggevers gaan in heel Brabant op zoek naar de leukste feesten en de grappigste carnavalsvierders, en op TV en op internet kun je live de grote optochten volgen.

Wat kun je nog meer verwachten?

3 Uurkes Vurraf

Frans Bauer, Corry Konings, Pater Moeskroen, Dennie Christian, Gebroeders Ko, René Schuurmans, De Deurzakkers, Lawineboys, Snollebollekes, Lamme Frans, De Alpenzusjes en het Feestteam: allemaal zijn ze bij ‘3 Uurkes Vurraf’. Ook zal de winnaar van Kies je Kraker er zijn, de carnavalsliedjeswedstrijd van Omroep Brabant.

Het is dé aftrap van het Brabantse carnaval waar je drie uur lang de populairste carnavalsmuziek van 2019 hoort. Veel nieuwe hits zijn er ook te horen. Zo kennen we De Deurzakkers natuurlijk van de populaire liedjes ‘Zak ‘es lekker door’ en ‘Het feest kan beginnen’, maar dit jaar hebben ze een nieuwe hit:









Ook Lamme Frans kan natuurlijk niet achterblijven. Buiten zijn bekende liedjes als ‘Wakker met een biertje!’ en ‘Ik laat je thuis’, zal hij de mensen met zijn nieuwe hit ‘Zuipschuit’ weer flink laten hossen en feesten:









3 Uurkes Vurraf zal vrijdag 1 maart om 15.00 uur live vanuit hotel Pullman Eindhoven Cocagne te zien zijn via internet, TV, radio en Facebook.

2 Uurkes Vurgloeie

Voordat we aftrappen met 3 Uurkes Vurraf, gaan we eerst nog even twee uur ‘vurgloeie’, oftewel: dan begint de voorpret. We proeven de sfeer bij de carnavalsvierders en er zijn interviews te zien met de artiesten.

2 Uurkes Vurgloeie is 1 maart om 13.00 uur te horen en te zien op radio en TV.

Carnavalsoptochten

Wat is carnaval zonder carnavalsoptochten? Omroep Brabant neemt je mee naar de volgende optochten:

Zaterdag 2 maart vanaf 13.45 uur LIVE: optocht Eindhoven

Zaterdag 2 maart vanaf 19.30 uur LIVE: de lichtjesoptocht in Standdaarbuiten

Zondag 3 maart vanaf 10.30 uur: optocht Roosendaal

Zondag 3 maart vanaf 13.20 uur LIVE: optocht Tilburg

Maandag 4 maart vanaf 10.30 uur: optocht Prinsenbeek

Maandag 4 maart vanaf 14.00 uur: LIVE optocht Den Bosch

Dinsdag 5 maart vanaf 10.30 uur: optocht Breda





De optocht van 2018 in het Krabbegat





Omroep Brabant kan dit niet alleen doen, hiervoor wordt samengewerkt met lokale/streekomroepen ZuidWest TV, Dtv, ETV en Baronie TV voor de optochten van Roosendaal, Den Bosch, Prinsenbeek en Breda.

De optochten zijn te zien op TV, internet en Facebook.

Kruikenstad in Koor

Omroep Brabant zendt de ‘Kruikenstad in Koor’ dit jaar weer live uit. Het meezingevenement voor carnavalsvierders trekt op carnavalsmaandag heel Kruikenstad naar de Heuvel in Tilburg om vanaf 20.11 uur samen te zingen en te hossen. En je kunt thuis zo hard als je wilt meezingen, omdat alles ondertiteld wordt.

Fijnfisjenie Café

Vanuit het Fijnfisjenie Café van Omroep Brabant in Son kun je een blik werpen op carnavallend Brabant. Iedere carnavalsdag vanaf 13.00 uur zie je optredens, gasten, verslaggevers op pad in heel de provincie met het Brabants Buske, de mooiste optochten, de leukste clips uit 3 Uurkes Vurraf, de leukste tonpraters en vooral heel veel feestvierende Brabanders.

#Fijnfisjenie

Deel je foto met #fijnfisjenie en maak kans om hem terug te zien op TV of social media van Omroep Brabant.

Dweilradio

Ook op radio is het 24 uur per dag carnaval. Buiten 2 Uurkes Vurgloeie en 3 Uurkes Vurraf, kun je alle dagen van 09.00 uur tot 18.00 live luisteren naar dweilradio. Zaterdag vanuit Roosendaal, zondag vanuit Tilburg, maandag vanuit Den Bosch en dinsdag vanuit Bergen op Zoom.

Brabantse Nachten Zijn Lang

Daarnaast is er vanaf vrijdag tot en met maandag elke nacht tussen 00.00 - 03.00 uur live radio in ‘Brabantse Nachten Zijn Lang Carnaval’. Een absolute aanrader voor alle nachtbrakers, feestvierders die nog niet naar bed willen en natuurlijk taxichauffeurs en snackbareigenaren. Luisteraars kunnen naar de studio bellen voor verzoekjes en om te vertellen hoe zij hun carnaval beleven.

Kullekestocht

Op 31 maart sluiten we het carnavalsseizoen af met een halfvastenoptocht, live vanuit Molenschot. Daarvoor nodigen we alle eenlingen en duo's uit van de optochten in Brabant om nog één keer hun ding te doen in een feestelijke optocht. Meedoen? Stuur een email naar fijnfisjenie@omroepbrabant.nl





Kullekestocht 2018 in Molenschot





Meer informatie over carnaval 2019 op Omroep Brabant

Op internet is er een speciale carnavalssite omroepbrabant.nl/carnaval2019 waar je precies terug kunt zien wat er op Omroep Brabant te zien en horen is tijdens carnaval.