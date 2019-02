Ouders Yuri van Gelder moeten huis uit na vondst hennep, rechter stelt hen in ongelijk

De ouders van topturner Yuri van Gelder moeten hun huis uit. Dat heeft de rechtbank in Breda vrijdagmiddag besloten. Nadat er in de woning drugs gevonden was, wilde de Waalwijkse burgemeester Nol Kleijngeld de woning drie maanden sluiten. De ouders van de turner vonden dat ze al genoeg waren gestraft door de media-aandacht en stapten dus naar de rechter. Maar die stelde hen in het ongelijk.

De rechter: "Sluiting is voor de bewoners ingrijpend, maar dan hadden ze niet moeten handelen zoals gedaan. De negatieve gevolgen daarvan, waaronder de uitgebreide media-aandacht, komen voor eigen rekening." Ook is volgens de rechter niet zeker dat de ouders door de sluiting in een noodsituatie komen.

'Binnen week spullen pakken'

Van de gemeente Waalwijk krijgt de familie Van Gelder een week de tijd om hun spullen te pakken. Daarna gaat de deur op slot.



In de woning werd op 9 januari 2,4 kilo henneptoppen met een waarde van ongeveer tienduizend euro gevonden. De wiet lag te drogen op speciale rekken. Ook was er op het adres een kwekerij die niet in gebruik was.



De gemeente Waalwijk sloot vorig jaar 36 drugspanden, in zes gevallen hebben de eigenaren vergeefs geprobeerd dat besluit aan te vechten. Dit jaar werd om dezelfde reden achtmaal opgetreden.