Politie over reeks overvallen door tieners: 'Daders steeds jonger en agressiever'

Donderdag werden er in Eindhoven en Geldrop drie overvallen gepleegd op een supermarkt en twee winkels. De leeftijd van de opgepakte verdachten is dertien, vijftien en achttien jaar. Eén overvaller loopt nog vrij rond.

n Winkelcentrum Woensel waar donderdag twee overvallen werden gepleegd reageert het winkelend publiek geschokt op de leeftijd van de overvallers. "Absurd", reageert een oudere man. "Schandalig", zegt een andere dame. Een leeftijdsgenootje van de overvallers kan zich er niks bij voorstellen. "Ik zou dit nooit doen. Ik denk dat ze geld nodig hebben".





De politie snapt de overvallen ook niet. "De kans dat je gepakt wordt na een overval is erg groot. De jongeren hebben ook geen idee, wat ze hun slachtoffers aandoen. De impact is vaak erg groot. Het heeft ook invloed op het algemene gevoel van veiligheid en vertrouwen. Dat er dan ook nog wapens bij gebruikt worden maakt het nog zorgelijker."

Rond sluitingstijd is de politie extra alert op verdachte personen en situaties. "Maar we kunnen het niet alleen, dus bij deze een oproep aan iedereen om de politie te bellen zodra ze iets niet vertrouwen. We rijden liever een keer te veel dan te weinig", sluit Danny Frijters af.