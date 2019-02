Afgesloten Herdgang is gevoelig thema bij PSV-supporters: 'Het is geen simpel ja of nee'

PSV neemt het zondag op tegen Feyenoord. In het eigen stadion wordt het dan gesteund door veel fans, op de laatste training was dat niet het geval. De Herdgang is tijdens trainingen al enige tijd afgesloten voor fans en media. Harrie Timmermans, voorzitter van de supportersvereniging van PSV, vindt dat Fort Herdgang nu eigenlijk een betere naam is voor het trainingscomplex. Toch is er ook begrip voor de keuzes van de Eindhovense club.

Timmermans geeft meteen aan dat het wel een gevoelig thema is, het heeft met de kernwaarden van de clubcultuur te maken. "PSV is een open en benaderbare club, daar hoort ook bij dat trainingen regelmatig te bezoeken zijn. De Herdgang op slot doen, dan ga je over een pijngrens van supporters heen."

Nostalgie

Een open training bezoeken als jonge PSV-fan, veel supporters hebben dat gedaan. Timmermans gaat ook terug naar zijn eigen jeugd. "Vanuit Oirschot fietste ik via de Eindhovensedijk naar school. Dan kwam je langs De Herdgang. Op dinsdag- en vrijdagmiddag trainde de selectie daar. Dan ging je met je fiets langs het veld staan kijken. Als je geluk had en een gulden op zak had, kon je in de kantine nog wat eten halen en zat je waar ook de spelers zaten. Bij wijze van spreken. Het is een stukje nostalgie. Dat is verleden tijd, dat snap ik ook wel."

Aan de ene kant is er bij Timmermans dus het gevoel dat trainingen open moeten zijn, tegelijkertijd begrijpt hij de keuzes van PSV ook wel. "Tijden veranderen. Vroeger werd er misschien in het heetst van de strijd wel eens iemand de huid vol gescholden of werd iemand voor de kop geslagen, daar zag je dan niets van. Nu zou het al online staan, lang voor de training afgelopen is."

"Dat is wel iets waar je als club ook aan moet denken, ze zoeken daar waarschijnlijk naar de juiste weg. Maar er kunnen meer goede redenen zijn. Uiteindelijk hebben we allemaal één belang, dat is dat het goed gaat met de club. Dat is belangrijker dan dat sommige trainingen open zijn."

'Geen simpel ja of nee'

Tijdens het gesprek is duidelijk dat Timmermans voor beide kanten begrip heeft. Duidelijk is wel dat de supportersvereniging het bespreekbaar heeft gemaakt binnen de club. "Ik heb ook het idee dat Toon Gerbrands daar naar luistert." Maar tegelijkertijd moet het ook niet groter gemaakt worden dan het is. "Van de 50.000 trouwe PSV-fans die er in de regio zijn, gaan er elke week minimaal 49.800 niet naar een training van PSV kijken. Zo moet je er ook naar kijken."

Er is niet direct een goed of fout, weet ook Timmermans. "Ik probeer er een bepaalde gelaagdheid in te brengen, het is in deze kwestie geen simpel ja of nee."

'Werken aan speelwijze'

Minimaal tien dagen ging De Herdgang op slot. “Dat zijn vier trainingsdagen”, zei trainer Mark van Bommel toen dat bekend werd. “Wij kiezen daar af en toe voor. Niet altijd. Maar wij trainen heel vaak op onze speelwijze gericht. En het medialandschap is de laatste jaren wel verandert. Wij willen aan onze speelwijze werken, daarom trainen we besloten.”

En dus was er zaterdag geen vuurwerk en konden supporters de ploeg niet steunen in aanloop naar het duel met Feyenoord. "Die traditie was er vooral voor Ajax. Dat vuurwerk moet spreekwoordelijk komen, op het veld. "Het is een heerlijke wedstrijd. Iedereen leeft er naar toe. Feyenoord is ook altijd een ploeg die zorgt voor fanatieke supporters. Ik heb er zin in."

