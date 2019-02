Vertrouwen bij Willem II richting halve finale KNVB Beker tegen AZ: 'Die gaan we pakken'

Op de tribunes keken fans na een half uurtje elkaar vol ongeloof aan, Willem II stond op een 2-0 voorsprong. En dat was niet eens onverdiend. Op het veld was dat ongeloof er niet. Freek Heerkens had er wel rekening mee gehouden. "Ja, je hebt iedere wedstrijd kans. En je speelt in eigen huis. Maar ik moet wel zeggen dat de drie punten zeer welkom waren."

Damil Dankerlui kijkt tevreden terug op de wedstrijd van Willem II. Drie keer werd er verloren, maar met de juiste instelling pakte de Tilburgse ploeg de winst tegen AZ. "Dat heeft toch wel iets met mentaliteit te maken, met hoe je een wedstrijd ingaat. Vandaag hadden we de spirit die we moeten hebben. Er was strijd en passie. Als we zulke strijd en passie leveren, moet het altijd goed komen."

Gretig AZ in bekerduel

Heerkens kan zich voorstellen dat AZ in gedachten al bij de wedstrijd van donderdag was. Zelf had hij dat totaal niet. Of het richting donderdag een voordeel is dat Willem II nu gewonnen heeft betwijfelt Heerkens. "Het is altijd moeilijker om twee keer in een week te winnen van dezelfde tegenstander. Maar we hebben het vandaag laten zien. Donderdag kunnen we dat hopelijk weer doen."

Dankerlui rekent op een gretig AZ. "Dat lijkt me logisch. Als speler wil je gelijk weer spelen en revanche pakken. Je weet dat ze gaan komen. Wij moeten goed herstellen en er van daaruit weer staan."

Drie op rij

Willem II won eerder dit seizoen in Alkmaar en won ook in eigen huis. Het zelfvertrouwen is daardoor groot, volgt donderdag weer een zege? Heerkens geeft antwoord met een lach. "Er gaat een derde bijkomen, ja."

Ook Dankerlui, die dit keer als rechtsbuiten speelde, heeft vertrouwen. "Donderdag is de derde helft, die gaan we pakken."

