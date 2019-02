Zorgambulance vervoert meer verwarde mensen: 'Ze vallen tussen wal en schip'

Dinanda en haar collega Leon Aarts, die de chauffeur is, zijn nog maar een jaar bij de zorgambulance. Het team is flink uitgebreid, onder meer omdat het aantal meldingen over verwarde mensen sterk stijgt.

In 2018 reden Dinanda, Leon en hun collega's tussen de 700 en 900 keer erop uit om een verward persoon te helpen. Er rijden nu tien zorgambulances rond in de provincie.

LEES OOK: Weer meer meldingen overlast verwarde personen

'Mensen lopen op hun tenen'

Dinanda en haar collega Leon hadden al een achtergrond in de zorg. Maar in hun oude banen misten ze toch de tijd en aandacht voor de mensen. Bij de zorgambulance kan dat beter. Hoewel het steeds drukker wordt met patiënten. "Mensen lopen steeds meer op hun tenen. Ze willen zich bewijzen. Overal bij zijn. De werkdruk loopt op," zegt Dinanda.

En als het dan misgaat, kun je niet meer makkelijk bij de GGZ terecht. Door bezuinigingen en wachtlijsten. "De GGZ doet steeds meer aan ons over," zegt Leon Aarts. "En daar hebben we een flinke uitdaging aan." Volgens Leon zouden ze in Den Haag eens uitgebreid moeten gaan praten over de situatie. "Die bezuinigingen moeten stoppen."

'Mensen tussen wal en schip'

Volgens teammanager Astrid van Wensen van de zorgambulance is vaak niet de juiste hulp beschikbaar. "Als je erg verward bent, kun je een psychiater krijgen en medicatie. Maar heel veel mensen die bij ons terechtkomen, zijn dan nog niet verward genoeg. Ze kunnen alleen niet meer mee in de snelle maatschappij. Daar is vaak geen goede hulp voor en ze vallen tussen wal en schip."

De zorgambulance is maar één van de diensten die hulp biedt aan verwarde mensen. "Als iemand flink agressief is en om zich heen slaat, bellen we alsnog de politie", zegt Leon Aarts. "En medicatie toedienen, mogen wij niet", zegt Dinanda van Hasselt. "Dus dan moet er ook een reguliere ambulance bijkomen." De politie in Brabant krijgt jaarlijks duizenden meldingen over verwarde mensen en luidde daar vorige week de noodklok over.

'Mensen vragen hier niet om'

Niet alleen de bezuinigingen moeten stoppen, het moet ook maar eens gedaan zijn met de vooroordelen, vinden Dinanda en Leon. Eén van de grootste vooroordelen? "Dat deze mensen gek zijn", zegt Dinanda. "Dat ze niet sporen, om het maar op zijn Brabants te zeggen."

"Deze mensen vragen er niet om, om verward te zijn", zegt Leon Aarts. "Het is zelfs een eer om ze te mogen helpen. Deze mensen verdienen dat." Leon en Dinanda zijn speciaal getraind om met verwarde mensen om te gaan. Zo kan Dinanda zeker 10 psychische aandoeningen herkennen. Rust uitstralen is belangrijk, want mensen kunnen al van streek raken door het lichtgevende uniform. "En meegaan met de gevoelens van de patiënt. Als iemand erg depressief is, is het niet oké om heel vrolijk binnen te stappen."