Weer meer meldingen overlast verwarde personen, vooral in Oost-Brabant [KAARTJE]

Het aantal meldingen over verwarde personen in Brabant blijft stijgen. Dat blijkt uit cijfers van de politie. Het oosten van onze provincie behoort landelijk gezien tot de grootste stijgers.

In Oost-Brabant is het aantal incidenten met 16,5 procent gestegen, ten opzichte van het jaar daarvoor. Het gaat om precies 6.881 incidenten. Na de politieregio Rotterdam (+18%), staat het oosten van Brabant daarmee op de tweede plek. Waarom de regio zoveel meldingen heeft, is onduidelijk.



In het westen van onze provincie was de stijging een stuk minder sterk. De politieregio Zeeland-West-Brabant had vier procent meer meldingen. In heel Brabant waren vorig jaar duizenden meldingen meer ten opzichte van 2014.



Bezuinigingen

Overal in Nederland zijn meer meldingen, behalve in Noord-Holland. De stijging heeft verschillende oorzaken. De meest voor de hand liggende is dat er door bezuinigingen in de zorg minder bedden beschikbaar zijn in psychiatrische instellingen. Patiënten wonen daarom vaker in normale woonwijken.



Eind vorig jaar trok burgemeester John Jorritsma van Eindhoven nog aan de bel. De stad heeft steeds meer last van verwarde mensen die voor overlast zorgen. Daarom vroeg hij om meer geld voor agenten.



De politie noemt de trend 'zorgelijk'. "We moeten dit probleem echt met elkaar oplossen", vertelt portefeuillehouder Anja Schouten. De stijging van het aantal meldingen, wil volgens de politie overigens niet zeggen dat het aantal verwarde personen ook echt stijgt.