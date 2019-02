Maar weinig stembureaus in Waalre: 'Blijf maar lekker thuis en machtig iemand'

D66-fractiewoordvoerder Kees de Zeeuw stelde hierover per brief vragen aan de burgemeester van Waalre. De burgervader is verantwoordelijk voor het aantal stembureaus in zijn gemeente. Hij heeft zonder overleg met de gemeenteraad besloten om dit jaar het aantal plekken waar gestemd kan worden fors te verminderen.

Nu twittert Jo Claessen van AWB: "Blijf lekker thuis en machtig iemand uit de buurt of uit uw kennissenkring om namens u uw stem uit te brengen."

Eerder ontkende de burgemeester dat hij in de wandelgangen contact had gehad met de D66-fractievoorzitter over diens zorgen. Ook de brief die D66 hem hierover had gestuurd was hem niet bekend. Dat er wel contact is geweest over dit onderwerp tussen beiden, toonde de D66-fractievoorzitter aan door een mailwisseling via Whatsapp te tonen.





Opmerking aan Waalrese burgemeester

Dat de AWB, grootste partij van Waalre, nu oproept om iemand te machtigen irriteert de D66-voorman. "Dit is toch van de zotte. Dit is zo'n drempel voor ouderen om hun stem uit te brengen. Dit is niet goed voor de democratie. En dan te bedenken dat 25 procent van inwoners van Waalre ouder dan 65 is. "

Reactie van burgemeester Waalre

Burgemeester Brenninkmeijer van Waalre wil pas reageren zodra hij de vragen uit brief van D66 heeft beantwoord. Wanneer hij dat doet, kon een woordvoerder van de gemeente niet zeggen.