Twee jongen mannen overvallen woning in Oisterwijk: beelden van daders in Bureau Brabant

Bureau Brabant liet maandag een reconstructie zien van een gewapende woningoverval in Oisterwijk van 24 november. Te zien is dat twee jonge mannen een woning binnendringen aan de Scheepersdijk. Op dat moment waren een moeder en haar 14-jarige zoon thuis. De daders gingen er uiteindelijk zonder buit vandoor. De politie is nog op zoek naar de overvallers.

In de nacht van 24 november zaten de moeder en haar zoon tv te kijken terwijl ze wachtten tot de vader thuis zou komen. Rond half twee hoorden ze op een gegeven moment wat gerommel aan het slot. Het klonk op dat moment niet verdacht.

Al snel bleek dat gevoel niet te kloppen. Twee overvallers kwamen de kamer binnen. Een van hen had een pistool in zijn hand en richtte die op de moeder en haar zoon. De overvallers probeerden de handen van de moeder vast te maken met tie wraps. Dit mislukte.

De moeder gilde het uit, waarop de overvallers er ineens vandoor gaan. Het ging allemaal erg snel: uiteindelijk waren de overvallers niet langer dan twee minuten binnen. De impact is er niet minder om, want de slachtoffers zullen nog lange tijd last hebben van de traumatische ervaring.

De politie vermoedt dat vijf mensen met deze overval te maken hebben. Op camerabeelden zijn die nacht namelijk meerdere verdachte personen te zien:









Verder in Bureau Brabant

Woningoverval in Beek en Donk

Een man kwam 22 november een woning binnen aan de Pater de Leeuwstraat in Beek en Donk en bedreigde de bewoonster en haar dochter met een vuurwapen. Ook was er een 2-jarig kindje aanwezig. De overvaller eiste geld en hij ging er uiteindelijk met de buit vandoor.









Overal op The Read Shop in Eindhoven

Een man, gewapend met een mes, heeft vrijdagavond 8 februari The Read Shop aan het Cassandraplein in Eindhoven overvallen. Hij eiste geld van een medewerkster aan de kassa. Als hij het geld in handen heeft, loopt hij kalm de winkel uit. De dader is ervandoor gegaan met een onbekend geldbedrag.









Overval op lunchroom Het Smikkelhuuske in Aarle-Rixtel

Vrijdagavond 9 november hebben twee jonge mannen de eigenaar van lunchroom Het Smikkelhuukske in de Kerkstraat in Aarle-Rixtel overvallen. De overvallers bedreigden de eigenaar met een (nep)vuurwapen. De eigenaar kon de overvallers beletten om verder de zaak in te komen. Het duo is er zonder buit vandoor gegaan.





Heb je iets gezien of heb je een tip over een van deze zaken? Bel dan naar het nummer 0800-6070.