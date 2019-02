Eindhoven telt ruim 1700 auto-inbraken, Baarle-Nassau maar 2

In Eindhoven vonden in 2018 de meeste auto-inbraken plaats (Foto: archief)

Eindhoven was in 2018 de gemeente met de meeste auto-inbraken. Volgens cijfers van de politie vonden er in totaal in Eindhoven 1743 auto-inbraken plaats. Een groot verschil met de gemeente Den Bosch, die met bijna de helft minder auto-inbraken (897) op plek twee staat.

In totaal vonden er 8.045 auto-inbraken plaats in Brabant in 2018. Bijna een kwart van de inbraken was dus in Eindhoven. Volgens een onderzoek van vergelijkingssite Independer is dit 1 procent minder dan in 2017. In de meeste Brabantse gemeenten is het aantal auto-inbraken overigens afgenomen. In totaal is het aantal auto-inbraken gedaald met 7 procent.

Een expliciete verklaring voor het hoge aantal in Eindhoven heeft de politie niet. Wel laat een woordvoerder weten dat Eindhoven een stad is met veel inwoners. Bovendien trekken mensen vaak met de auto naar de stad voor een bezoek. De politie ziet bijvoorbeeld dat er op een avond meerdere keren wordt toegeslagen in een parkeergarage.

Ook in andere grote steden als Breda (753) en Tilburg (745) vonden in 2018 veel auto-inbraken plaats. De gemeente met de minste auto-inbraken is Baarle-Nassau: in 2018 vonden er maar twee auto-inbraken plaats. Ook andere plattelandsgemeenten als Alphen-Chaam en Rucphen tellen weinig auto-inbraken:

Navigatiesysteem meest gestolen

Uit de onderzoeksanalyse van Independer blijkt dat ingebouwde navigatiesystemen, radio’s, de inhoud van dashboardkastjes, airbags, velgen en koplampen het vaakst worden gestolen.

Een inbraakpoging waarbij niets wordt gestolen, komt het vaakst voor.

Dadergroepen

Volgens een woordvoerder van de politie Oost-Brabant heeft de politie – als het om auto-inbraken gaat – vaak te maken met dadergroepen die in het hele land of bepaalde regio’s actief zijn.

Zo hield de politie in januari nog een groep aan die verantwoordelijk was voor zeker twintig auto-inbraken. Vijf mannen van 25 tot 46 jaar uit Den Bosch en Rosmalen werden gearresteerd, omdat ze zowel auto-onderdelen als complete auto’s hadden gestolen.

Ook in november vorig jaar werden meerdere mensen opgepakt voor verschillende auto-inbraken. Twee 29-jarige mannen uit Litouwen werden toen aangehouden, omdat ze werden verdacht van een lange reeks auto-inbraken, onder meer in Best.

De auto-inbraken waren al enkele maanden aan de gang. Deze daders hadden het vooral voorzien op BMW’s. Ze hadden veelal airbags en radio-navigatieschermen gestolen. De politie had in het hele land vijftig verdachten aangehouden, die mogelijk te maken hadden met de inbraakgolf.