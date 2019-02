Man die doorreed na aanrijding vrouw in Oss krijgt twee jaar cel en vijf jaar rijontzegging

De man die vorig jaar, met oud op nieuw, doorreed in Oss nadat hij een 28-jarige vrouw had aangereden op de Berghemseweg in Oss krijgt twee jaar cel. Dat heeft de rechtbank van Den Bosch vandaag bepaald. De man mag ook vijf jaar niet rijden en moet het slachtoffer 11.500 euro schadevergoeding betalen.

De dader had te veel gedronken, reed te hard en na de aanrijding reed hij door. Het bestelbusje waarin de man reed werd pas weken later gevonden, waarna de doorrijder aangehouden kon worden. De man is al eerder veroordeeld voor rijden onder invloed. De aangereden vrouw is zwaargewond geraakt en heeft daar mogelijk de rest van haar leven last van.

De 28-jarige vrouw uit Oss raakte ernstig gewond toen ze werd geschept door het bestelbusje op de Berghemseweg in Oss, terwijl ze bezig was om vuurwerk op te ruimen dat op straat lag. Het slachtoffer werd meters meegesleurd en liep een onder meer een zware hersenschudding op. Ook werd zij nadat ze van de auto viel, door de automobilist overreden.

De politie vond later pas het bestelbusje in het Gelderse Stroe. De verdachte werd die dag ook aangehouden. De verdachte gaf in de rechtbank aan dat hij vier biertjes had gedronken. Hij had ook een ongeldig rijbewijs bij zich.

Roekeloos rijden

Voor het ongeluk met de vrouw reed de verdachte ook al tegen een andere auto. Hij stapte toen niet uit, maar reed door. Na dat ongeluk reed hij op de Berghemseweg; een weg waar je 30 kilometer per uur mag rijden. De verdachte reed daar echter 60 of 70 per uur. De man zag het slachtoffer niet, reed haar aan en reed door. “Ik weet niet waarom ik haar over het hoofd heb gezien.”

De aangereden vrouw heeft nog dagelijks last van de gevolgen van de aanrijding. Ze heeft last van een posttraumatische stressstoornis en vindt het lastig om in de spiegel te kijken omdat ze dan vooral littekens ziet. Ook heeft ze blijvend hersenletsel opgelopen. Haar geheugen werkt erg slecht waardoor ze niet eens meer een boek kan lezen.

De straf valt lager uit dan geëist. Het openbaar ministerie heeft twee weken de tijd om in beroep te gaan, net als de veroordeelde.