Klaas Otto wil naar huis, maar blijft in de cel: hoger beroep is begonnen

Klaas Otto blijft voorlopig in de cel. Dat bleek dinsdag bij het gerechtshof in Den Bosch, waar het hoger beroep van Otto begon. Zijn advocaat probeerde hem uit de cel te halen, ook vanwege 'de hetze tegen Otto die zijn weerga niet kent'. Maar het hof wees dat vrijlatingsverzoek af.

Otto kreeg eind vorig jaar 6 jaar cel voor onder meer jarenlang witwassen en afpersing. Hij vindt dat hij onschuldig is en ging daarom in hoger beroep. Het OM deed dat ook omdat het de straf juist te laag vond. Er was tien jaar cel geëist.

Even uit de cel

Otto was dinsdag opgehaald uit zijn cel in de gevangenis van Arnhem. Louis de Leon, van zijn advocatenteam, was er ook. Hij staat hem ook bij in drie andere rechtszaken die tegen hem lopen.

Klaas Otto werd op 5 juli 2016 voor het eerst opgepakt. Tussendoor mocht hij al een paar keer naar huis. In totaal heeft hij ruim 25 maanden in voorarrest gezeten. Onder meer in afzondering op de afdeling voor problematisch gedetineerden in Vught. Hij zit een deel van de opgelegde straf intussen wel uit.

Zijn advocaat vindt dat dat lang genoeg heeft geduurd. Omdat Otto ook in de media wordt afgeschilderd als ‘target van het OM’ die te maken heeft met liquidaties. “Het gezin van Otto en zijn hele achterban weten niet waar ze het moeten zoeken. Zo inktzwart wordt het neergezet door het OM”, zei De Leon.

'Otto lijkt wel een voodoopop'

Hij suggereerde dat er op een gegeven moment besloten is om met alle instanties Otto af te breken. “Er is besloten de sloopkogel op Otto te zetten. Hij is een project van het Openbaar Ministerie".

De Leon noemde Otto 'allesbehalve een heilige, maar hij lijkt nu meer op een voodoopop', waarin iedereen naaldjes aan het prikken is. De advocaat verwees zoals in eerdere zittingen, naar de twee liquidatieverdenkingen die zijn geseponeerd en de in zijn ogen bedenkelijke rol van twee slachtoffers van Klaas Otto.

Aan het gerechtshof vroeg hij dan ook vrijlating vanwege ‘de hetze tegen Otto die zijn weerga niet kent’. Otto wil weer aan het werk en is ook nodig thuis.

OM wil Otto in de cel houden

De aanklager verzette zich. Hij zei dat de rechtbank in Breda zes jaar oplegde en dat er dus ‘voldoende ernstige bezwaren’ zijn om het voorarrest te verlengen. Hij zag dan ook ‘geen ruimte’. Bovendien is er binnenkort al een volgende zitting.

Het hof moest er vijf minuten over nadenken en besloot daarna om Otto's voorarrest te verlengen en het later opnieuw te bezien. Dat kan al over een paar weken want dan gaat het proces verder. Er ligt een verzoek voor het verhoren van 29 getuigen. Alle partijen vertellen dan waarom zie mensen willen horen.

Alleen al dat grote aantal getuigen kan er toe leiden dat het hoger beroep nog vele maanden op zich laat wachten en dat de kans op vrijlating dichterbij komt.