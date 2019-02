Cafés worden omgebouwd voor carnaval: 'We bouwen net zo lang als er wordt gefeest'

Op de Markt in Den Bosch, deze dagen beter bekend als Oeteldonk, klinkt gezaag, getimmer en geboor. Rond café Paternoster wordt een enorme uitbouw gebouwd. Eigenaar Bert Henkelman: "Ons café wordt hiermee bijna vijf keer zo groot als normaal. Veel mensen denken dat je wel even snel wat neer zet en dat carnaval dan kan beginnen. Maar het is een hele klus."

De hele week voor carnaval wordt er keihard gewerkt. Henkelman: "Maandag is het terras opgeruimd. Dinsdag plaatst de aannemer de uitbouw en wordt de bar aangesloten. Woensdag wordt het café helemaal versierd. Dat doen onze vaste gasten vrijwillig. Donderdag wordt de bar ingericht en vrijdag barst het feest los. We zijn dus ongeveer net zo lang aan het bouwen en afbreken als dat we carnaval aan het vieren zijn."

Kroegen net zo mooi versierd als de mensen

Ook de Korte Putstraat kleur al rood, wit en geel. In café 't Pantoffeltje wordt door alle personeelsleden meegeholpen om de versiering op te hangen. Medewerkster Anne van Schijndel: "Alle klanten doen hun best om er mooi uit te zien, dan vind ik dat je de kroeg er ook mooi uit moet laten zien."

Café 't Pantoffeltje kleurt al rood, wit en geel (Foto: Imke van de Laar)

De ene na de andere oetel wordt bij de bar neergezet. En uit een grote doos worden rode, witte en gele slingers gehaald. Met gevaar voor eigen leven balanceert Anne met een voet op de bar en met de andere op een ladder. "Ja, je moet er wat voor over hebben. Als het eenmaal hangt ben ik blij."

Net of je gaat verhuizen

Het is dus hard werken voor een paar dagen feest. Anne: "Het is net of je gaat verhuizen en dan een paar dagen later weer terug gaat. Maar ja, het hoort erbij. Het is ook wel heel erg leuk. Even hard werken en dan hard feesten. We hebben er heel veel zin in."

Ook café De Unie wordt flink verbouwd. "We hebben een nieuwe houten aanbouw voor carnaval. Die is bijna klaar. Maar dan zijn we er nog lang niet. Dan moeten we nog versieren, het geluid in orde maken en de bar plaatsen. Maar we krijgen het wel op tijd af hoor", zegt Ghislaine Hoevenaars.