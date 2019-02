Lenteweer laat natuur ontploffen: 'De speenkruiden springen eruit'

In de Kampina hoef je niet eens van de weg af te gaan om te zien dat de natuur er vroeg bij is. 'Paddentrek: maximaal 30 km per uur na zonsondergang', staat op een bord. "De padden zijn op sommige plaatsen al aan het oversteken", legt boswachter Frans uit. "Overal worden borden en palen neergezet om ervoor te zorgen dat padden, kikkers en salamanders veilig aan de overkant komen."

Een paar meter van de weg af wijst Kapteijns op de hazelaar. "Die bloeide al vanaf december. De vrouwtjes zijn bijna allemaal al weg. Daaraan zie je dat de natuur al vroeg in bloei staat."

De hazelaar in bloei in natuurgebied de Kampina





Suffig

Op een rommelige plek, met takken bij een oude boom, staat Frans stil. "Dit is een prima schuilplaats voor de egel. In zo'n oude boom zit dan een gat. Daar kruipt de egel in. Hij doet het dicht en daar kan hij prima zijn winterslaap doen. En nu komen ze langzamerhand los en gaan ze op zoek naar voedsel. Veel vroeger dan normaal. Ze zijn nog een beetje suffig."

Spring

Ook speenkruid komt al opzetten. "Als je de natuurboekjes leest, zie je staan: in maart begint 'ie te bloeien. Deze temperaturen zorgen ervoor dat die speenkruiden nu al massaal uitkomen. Ze springen eruit. Niet voor niets noemen de Engelsen lente spring."

Door het heerlijke lenteweer staat de Kampina al volop in bloei





Drie tips van Frans

Tot slot: waar moet je bij deze temperaturen op letten? Frans heeft drie tips:

1. Heb je een egel in je tuin? Zet een bakje water klaar, want ze hebben dorst. Leg kattenbrokken klaar, daar zijn ze dol op. En oh ja: houd de kat uit de buurt.

2. De teek is er ook alweer. Ze zitten in grasland, dus maak je een wandeling in de natuur? Controleer jezelf daarna op tekenbeten.

3. Ga lekker wandelen! Brabant heeft zo veel prachtige natuurgebieden. Ga erop uit!