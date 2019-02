Inwoners Cranendonck extra alert door vele inbraken: ‘Dit is toch wel angstaanjagend’

Er is een inbraakgolf in de gemeente Cranendonck (archieffoto).

In de gaten houden wie er rondloopt, goed nadenken voordat je weg gaat en deuren op slot doen terwijl je gewoon thuis bent. Inwoners van de gemeente Cranendonck zijn extra alert door de inbraakgolf in hun dorpen. “Dit is toch wel angstaanjagend.”

“Mensen zijn een half uurtje weg en hun hele huis is overhoop gehaald”, vertelt een inwoonster van Soerendonk. “Als ik een paar uur weg ben, zet ik altijd het alarm erop. Dat deed ik voor een half jaar terug nooit.”

Het aantal inbraken is volgens de politie de afgelopen maanden gestegen. Zo waren er in december 36 inbraken, terwijl er in november en oktober respectievelijk 8 en 4 keer werd ingebroken. Over januari en februari zijn nog geen cijfers bekend.

Sabrina op den Buijsch uit Budel werkt thuis als kapster. Zij sluit de voordeur als ze aan het werk is. “Ik weet niet wat er aan de voorkant gebeurt, terwijl ik achter ben.” Klanten van haar zijn ook het slachtoffer geworden van de inbrekers. “Dan hoor je hoe ze te werk gaan en wat ze meenemen. Dat is toch wel angstaanjagend. Zeker ook voor kinderen.”

'Zelfs crème gestolen'

“Ze gooien het hele huis overhoop. Echt van boven tot onder. Ze zoeken in de kelder en kluisjes, halen schilderijen van de muur, sieraden zijn weg. Echt van alles. Zelfs dozen met crème, wat moeten ze ermee?!”

Een dorpsgenoot geeft ook aan extra voorzichtig te zijn. Er is bij haar overburen ingebroken. Volgens haar zijn er niet eens dure spullen gestolen, maar juist veel spullen met emotionele waarde. “Dat hakt erin bij die mensen.”

Het is voor haar een extra reden om goed af te sluiten en ’s avonds een lampje aan te laten. “Ze kunnen alle kanten op hier, ze zijn zo de grens over”, geeft ze als mogelijke verklaring waarom het nu juist in Cranendonck zo vaak raak is.

De politie laat weten dat er de komende weken extra wordt gesurveilleerd. Ook zijn er meer agenten met de inbraken bezig dan normaal.