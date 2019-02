Bossche raad blijft nog op de vlakte over tijdelijk theater 'De Nieuwe Kaaihal'

Krijgt Den Bosch tijdelijk een nieuw theater op de Kop van 't Zand? De vergadering van de Bossche gemeenteraad woensdagavond bracht er geen duidelijkheid in. Veel partijen zijn gecharmeerd van het idee maar voor de uitgesproken liefdesverklaring die een aantal oppositiepartijen in een motie had opgeschreven, was geen meerderheid.

Wethouder Mike van der Geld beloofde woensdagavond dat hij met de bedenkers van het plan gaat praten. Hij ziet mogelijkheden. Maar er zijn ook risico's. Wat als het theater komt te staan op een plek waar Den Bosch straks iets anders wil bouwen?

De Nieuwe Kaaihal

Twee Bossche theaters hebben de handen in elkaar geslagen voor De Nieuwe Kaaihal, een tijdelijk theater dat gebouwd moet worden op het terrein achter de Verkadefabriek. Daar staat nu een stel oude loodsen die deels in het nieuwe gebouw opgenomen zouden kunnen worden.

Het plan voor de Nieuwe Kaaihal is mogelijk omdat Den Bosch op zoek is naar een tijdelijk theater vanwege de nieuwbouw van Theater aan de Parade. Omdat die nieuwbouw gaat gebeuren op de plek waar het theater nu staat, heeft Den Bosch straks een aantal jaren geen schouwburg. Waarschijnlijk in september wordt duidelijk of het de stad lukt de bouw van dat nieuwe theater (en de sloop van het oude) succesvol aan te besteden.

Hoe tijdelijk is tijdelijk

De discussie in Den Bosch gaat vooral over de vraag hoe tijdelijk tijdelijk is. De bedenkers van het plan gaan uit van minstens tien jaar omdat in die tijd de investering van ruim vijf miljoen euro terug is te verdienen. Het Bossche college denkt aan vijf jaar omdat afgesproken is dat in 2025 begonnen wordt met de ontwikkeling van De Kop van 't Zand; het zou jammer zijn als het tijdelijk theater dan in de weg staat. Tot 2025 mag op het terrein worden geëxperimenteerd.

Maar vijf partijen uit de Bossche oppositie durfden in hun motie zelfs te dromen over dertig jaar. Volgens de PvdA, de Bossche Groenen, Leefbaar 's-Hertogenbosch, de SP en 50-plus past het idee voor de Nieuwe Kaaihal heel goed in de culturele ambities van de stad. Zij noemen het plan 'een unieke kans'.

Theater is verplaatsbaar

Het verschil tussen vijf en tien jaar is al kleiner gemaakt omdat de bedenkers van De Nieuwe Kaaihal zeggen dat hun theater na verloop van tijd verplaatst kan worden.

Op de achtergrond speelt ook nog mee dat Libema in de Brabanthallen een concertzaal wil bouwen. Voor een aantal partijen zou die zaal het tijdelijk alternatief kunnen zijn voor Theater aan de Parade, al lijken die plannen voor een theaterzaal wel erg groot.

Uiteindelijk hadden de meeste partijen woensdagavond geen zin zich al definitief uit te laten over het plan voor de Nieuwe Kaaihal. De wethouder gaat praten; de meerderheid wil wachten wat daar uitkomt.