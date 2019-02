Mislukte moordaanslag op rijschoolhoudster uit Oss: Marco F. krijgt twaalf jaar cel en tbs

De rechtbank in Den Bosch heeft de 47-jarige Marco F. tot twaalf jaar cel en tbs veroordeeld voor een mislukte moordaanslag op de Osse rijschoolhoudster Bianca H. De vrouw overleefde een aanslag in haar huis op 1 april 2015 ternauwernood, omdat het pistool van de schutter haperde.

Onder het valse voorwendsel dat hij rijlessen zou komen betalen, kwam de schutter s'avonds binnen in het huis van de rijschoolhoudster aan de Narcishof. Eenmaal binnen haalde hij een pistool tevoorschijn en schoot. Bianca dook achter de bank weg, waardoor de kogel alleen haar arm schampte. De man haalde nog een paar keer de trekker over, maar het pistool weigerde. Toen ging hij er vandoor.

Meedogenloze daad

Volgens de rechtbank was de aanslag een kille meedogenloze daad. Dat de verdachte niks wilde verklaren werd hem ook niet in dank afgenomen. Tijdens het proces voor de rechtbank in Den Bosch verklaarde Bianca dat de schutter haar leven kapot heeft gemaakt.

Zelf is ze ook niet van onbesproken gedrag. Zo was ze de vriendin van Hans van Geenen die vermoedelijk door een criminele afrekening in het drugsmilieu in 2008 werd doodgeschoten op de snelweg A73. Zelf zat Bianca ook in de hennepteelt.



Marco F. liep tegen de lamp, toen er in zijn auto een pistool werd gevonden, waarvan een patroonhouder ontbrak. Die was bij Bianca thuis achtergebleven, met kogelhuls. Ook is hij te zien op bewakingsbeelden van de telefoonwinkel, waar hij de telefoon kocht om een afspraak met Bianca te maken. Justitie vermoedt dat de man in opdracht van iemand anders Bianca probeerde te vermoorden.

De advocaat van Marco F. heeft al aangekondigd in hoger beroep te gaan.