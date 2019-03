Romario is niet alleen voor carnaval in Eindhoven, Braziliaan nieuwe ambassadeur van PSV

"PSV is mijn club, ik vind het een grote eer om deze nieuwe rol te krijgen." In het nieuwe seizoen keert de voormalig aanvaller terug naar Eindhoven, voor een officiële inauguratie. "Daar kijk ik erg naar uit, want het voelt fantastisch om hier terug te zijn", zegt hij op de website van PSV.

Legende

Romário wordt als ambassadeur het gezicht van PSV in Brazilië. Commercieel directeur Frans Janssen is daar blij mee. "Hij heeft toegezegd dat we hem kunnen inzetten op alle gebieden waarvan wij denken dat hij van toegevoegde waarde kan zijn."

"Romário is een legende in Eindhoven, in Brazilië en eigenlijk overal. Het is fantastisch dat iemand met zijn status zich voor onze club wil inzetten", aldus Janssen.

Salcido en Rodriguez

Romário is de derde oud-speler die het ambassadeurschap op zich neemt. Eerder werden Carlos Salcido en Francisco 'Maza' Rodriguez tot ambassadeur in Mexico benoemd. "Natuurlijk zijn dit eretitels, maar wel met een zeer serieuze ondertoon."

"Met Salcido en Rodriguez zijn volwassen afspraken gemaakt over hun inzetbaarheid. Carlos heeft inmiddels in een commercieel traject voor een sponsor een eerste bijdrage geleverd. Met Romário maken we soortgelijke afspraken."

Maar dat is een zorg voor later, eerst wachten nog een paar carnavalsdagen in Eindhoven. Zaterdag rijdt de Zuid-Amerikaan met een praalwagen mee tijdens de optocht in Lampegat.

