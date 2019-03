Verdachte van schietpartij overleden nadat hij uit auto sprong tijdens politieachtervolging

Agenten gingen achter de auto aan na een schietpartij die woensdagnacht plaatsvond bij een huis aan de Zeppelinstraat in Helmond. Daar werd door de brievenbus geschoten en raakte de bewoner gewond aan zijn voeten.

De bewoner is naar een ziekenhuis gebracht, maar hij was aanspreekbaar.

Traumaheli

De twee verdachten gingen ervandoor in een auto. Agenten zagen hen rijden in de Helmondse wijk Rijpelberg en zetten de achtervolging in. Op de Energiestraat in Deurne sprong een van de verdachten uit de rijdende auto.. Hij raakte daarbij zwaargewond. Zijn toestand was zo zorgwekkend dat hij met een opgeroepen traumahelikopter naar een ziekenhuis werd gebracht. Vrijdagavond bezweek hij aan zijn verwondingen.

De andere verdachte, de bestuurder van de auto, ging ervandoor. Hij liet de auto achter in een voortuin aan de Zeilbergsestraat en verdween. Donderdagmiddag kon hij alsnog worden aangehouden.

De verdachte liet de auto achter in iemands voortuin (foto: Danny van Schijndel).