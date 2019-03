Zo vierde Brabant carnaval op zondag

Vanaf 13.00 uur kun je de sfeer van het Fijnfisjenie Café meebeleven. Van 13.45 uur tot 16.00 uur hebben we live de optocht van Kruikenstad (Tilburg) in beeld gebracht. Maar er was veel meer.



21.30: In Striepersgat (Valkenswaard) heeft de burgemeester weliswaar formeel niks te zeggen tijdens carnaval; toch toonde hij zich tevreden over het verloop van de zondag.







17.30: Ook de kinderen komen aan hun trekken, zoals in Puitelaand (ofwel Heerle).







16.57: Kijk nou eens wie onze verslaggevers tegenkomen in Kruikenstad (Tilburg)!





16.47: Eerder vandaag werden de hulpverleners van Oeteldonk (Den Bosch) al geëerd in de St. Jan tijdens de carnavalsmis . Ook in Halsteren werd er aan deze vrijwilligers gedacht. Bouwclub De Leutige Bouwers uit Lepelstraat reed zondag mee in de optocht van Halsteren onder het motto: ‘Respect! Tot ‘ier en nie verder’.





16.32: De optocht van Kruikenstad (Tilburg) zit er weer bijna op.









16.04: Ons Brabants Buske rijdt tijdens carnaval heel de provincie door. Ga jij iets bijzonders doen deze carnaval? Laat het ons weten en wie weet komt het team van Brabants Buske ook bij jou langs!





16.00: Kluisjesroof Rabobank Oudenbosch ‘opgelost’.





15.56: Onze verslaggevers reizen door de hele provincie. Overal waar ze komen zien ze weer prachtige wagens!





15.49: De laatste kop voor de optocht van Pompedurp (Kruisland) werd vlak voor de start nog geplaatst, maar daar is 'ie dan: de wagen van De Begienurs.









15.43: 44 seconden lang applaus. Een prachtig en emotioneel eerbetoon aan de onlangs overleden oprichter van C.V De Faant in Faantelaand (Raamsdonksveer).





15.15: Nog een fantastische outfit!





15.10: In Pintewippersrijk (Gastel) warmt het hele dorp samen op voor de optocht.







15.03: Onze verslaggever Ferenc Triki heeft het goed bekeken. Hij wordt vooruit getrokken op een olifant tijdens het Koppienbal in Muuzegat (Maarheeze).





14.45: Gigantische ontvangst voor prins Amadeiro in Oeteldonk (Den Bosch).

14.40: In Pompedurp (Kruisland) kennen ze geen stress. C.V. De Begienurs plaatste de laatste kop vlak voor de optocht nog op z'n plek.





14.33: Een koninklijke wagen bij de optocht van Faantelaand (Raamsdonksveer)









14.31: Verkeskop (Beugen) heeft weer een nieuwe Knakworstkoning!

Het Knakworstrennen is een race tussen mensen die op de rug van andere mensen zitten. Jasper Schiks wist onder het toeziend oog van honderden bezoekers de 35ste editie van het Knakworstrennen te winnen. Het is een variant op de jaarlijkse Metworstrennen in het naburige Boxmeer.



Jasper Schiks wint de 35ste editie van het Knakworstrennen in Beugen (FOTO: Stefan Hesen).





13.53: Roger is er in ieder geval zeker van dat hij niet hoeft te carnavallen op een lege maag.





13.48: Zaterdag zagen we burgemeester John Jorritsma van Eindhoven al voorbij komen als Blokkeerfries. Ook deze groep speelde in op de actualiteiten.

"SBS6 zonder Piet, dat accepteren wij niet!!'', aldus de Blokkeerfriezen van het Lampegat.





13.43: Van over de hele wereld wordt meegekeken naar de optochten die Omroep Brabant uitzendt.

Kijkers in Duitsland, Amerika, Canada, Griekenland, Australië, Noorwegen, Spanje en Portugal. Carnaval haal je niet uit de Brabander!

12.40: Kim is klaar voor d'n Opstoet in Kruikenstad (Tilburg).









12.26: De optocht van Kruikenstad (Tilburg) valt in het water.









12.55: Welke grapjas heeft dit gedaan?





12.48: Wat mooi! Tijdens de carnavalsmis in de St. Jan in Oeteldonk (Den Bosch) worden de hulpverleners geëerd.













12.43 Mooie foto's uit de St. Catharinakerk in Eindhoven van burgemeester John Jorritsma.













12.39: De sfeer bij het Koffiebloazen in Kleuvendûrp (Biezenmortel) zit er goed in!





12.36: Prins Ameiro kwam vanochtend aan in Oeteldonk (Den Bosch).





12.02: Carnavalstip van Pastoor Juijckx uit Theebuikenlaand (Loon op Zand): “zorg voor voldoende gewicht in uw jaszakken en maag, dan grijpt de wind u niet in de kraag''.





11.58: Oeteldonk (Den Bosch) loopt uit voor ontvangst prins Amadeiro!





11.46: In Kleuvendûrp (Biezenmortel) vindt vandaag de 40ste editie van het Koffiebloazen plaats.





11.36: Onze verslaggeefster Eva de Schipper is aanwezig bij de Ballefruttermisin in Ballefruttersgat (Goirle). Wat een gezelligheid!