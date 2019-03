Heel Oeteldonk loopt uit voor de nieuwe prins Amadeiro: 'Wat is hij knap'

Het leek wel of heel Oeteldonk was uitgelopen voor de aankomst van prins Amadeiro de 26ste om elf over elf op het NS station. De prins kwam daar, traditiegetrouw, met de trein aan. Het perron stond bomvol.

De nieuwe prins is Koen Becking, voorzitter van het college van bestuur van de universiteit Tilburg. De nieuwe prins viel goed in de smaak bij het massaal toegestroomde publiek. "Wat is hij knap", zeiden twee dames die voor het station stonden om de prins te verwelkomen. Voor het NS station was het een zee van geel rode sjalen.





'Zin in'

De prins liet weten er met zijn gevolg veel zin in te hebben om een feestje te bouwen in Oeteldonk. Dat gaat, gezien het enthousiasme van de menigte, vast goed lukken.

Onder meer de revaliderende burgemeester Jack Mikkers was speciaal in zijn rolstoel gekomen, om de nieuwe prins te verwelkomen.

