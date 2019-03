Goud voor Harrie Lavreysen op de sprint bij WK baanwielrennen

Harrie Lavreysen in actie op het WK. (Foto: VI Images)

PRUSZKOW -

Baanwielrenner Harrie Lavreysen uit Luyksgestel is wereldkampioen geworden op de sprint. De 21-jarige Lavreysen versloeg in het Poolse Pruszkow in de strijd om het goud landgenoot Jeffrey Hoogland met 2-0.