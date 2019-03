Harrie Lavreysen pakt eerste heat in de strijd om het goud op de sprint bij WK baanwielrennen

PRUSZKOW -

Harrie Lavreysen uit Luyksgestel heeft op het WK baanwielrennen de eerste heat in de finale op de sprint gewonnen. Lavreysen neemt het in het Poolse Pruszkow in de strijd om het goud op tegen landgenoot Jeffrey Hoogland. Wanneer Lavreysen ook de tweede heat pakt dan is hij de wereldkampioen op het koningsnummer.