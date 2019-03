Overval op supermarkt Den Bosch, dader gaat er met onbekend geldbedrag te voet vandoor

De Coop supermarkt aan de Buitenpepersdreef in Den Bosch is zondagavond vlak voor sluitingstijd overvallen. De dader bedreigde rond kwart voor zeven medewerkers van de winkel met een mes. Hij ging er daarna met een onbekend geldbedrag te voet vandoor.





De politie heeft een signalement van de dader verspreid. Ze vraagt mensen in de buurt die iets hebben gezien, zich te melden.









Vrijdag ook raak

In dezelfde buurt werd vrijdag ook een overval gepleegd. Toen was Cafetaria De Tourist aan de Monseigneur Diepenstraat het doelwit. Ook de dader hiervan is spoorloos.



