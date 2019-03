Carnavalsoptochten in Kielegat en Oeteldonk hebben de wind in de rug

Al vroeg staken de organisatoren van onder meer de Oeteldonkse en Kielegatse optochten de koppen bij elkaar. En daartoe was alle reden want er is maandagochtend sprake van windvlagen van 75 tot negentig kilometer per uur. Reden voor het KNMI om code geel af te kondigen. De waarschuwing geldt in elk geval tot elf uur maandagochtend.

Schade niet uitgesloten

Het ging vooral in de vroege ochtenduren in heel Nederland en dus ook in Brabant tekeer. Dat zorgde her en der voor stormschade. De wind is al meer gaan liggen, waardoor de optochten gewoon door kunnen gaan.

De optocht in Oeteldonk vertrekt om 12.33 uur; die in Kielegat zestien minuten later.

Weer in 2016 spelbreker

Het weer was drie jaar geleden al eens de spelbreker. De optochten in Kielegat en Oeteldonk werden toen afgeblazen vanwege de harde wind.

LEES OOK: Carnavalsoptochten Den Bosch en Breda afgelast vanwege harde wind