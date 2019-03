Wind mee of wind tegen voor carnavalsoptochten in onder meer Kielegat en Oeteldonk?

Al vroeg steken de organisatoren van onder meer de Oeteldonkse en Kielegatse optochten de koppen bij elkaar. En daartoe is alle reden want er worden maandagochtend windvlagen van 75 tot negentig kilometer per uur verwacht. Het wordt in ieder geval buiig en vrij onstuimig. Kunnen de voorbereidingen en de daadwerkelijke optochten op verantwoorde wijze doorgaan? Dat is de grote vraag.



Schade niet uitgesloten

Het kan vooral in de vroege ochtenduren in heel Nederland en dus ook Brabant tekeer gaan, meldde een van de medewerkers van weer.nl zondagavond. Hij sluit niet uit dat er her en der schade zal worden aangericht. Pas na de ochtendspits, voor zover daar sprake is vanwege de vakantie, zal de wind wat gaan liggen.



De zwaarste windstoten worden dus ver vóór het middaguur verwacht. De optocht in Oeteldonk vertrekt om 12.33 uur; die in Kielegat zestien minuten later. De wind mag dan tegen die tijd zijn gaan liggen, bij het opstellen van de vele wagens is het echter – naar verwachting - alle hens aan dek. Pas later op de dag breekt plaatselijk de zon door.



Weer in 2016 spelbreker

Het zou niet voor het eerst zijn wanneer het weer spelbreker is. Drie jaar geleden moesten de optochten in Kielegat en Oeteldonk worden afgeblazen. De reden? Ook toen waaide het enorm hard.



LEES OOK: Carnavalsoptochten Den Bosch en Breda afgelast vanwege harde wind