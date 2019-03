Carnavalsoptochten in Kielegat en Oeteldonk gaan door

De carnavalsoptocht in Breda gaat maandagmiddag door. Dat heeft de Stichting Kielegat maandagochtend tijdens een vergadering besloten. Vanwege zware windstoten was het dit weekend onzeker of de optocht wel door kon gaan. Ook de optocht in Oeteldonk gaat door.

De organisatoren kwamen maandagochtend om acht uur bijeen in 't Stief Kwartierke in de Halstraat in Breda. Een halfuur later kwamen ze met het verlossende woord en konden de wagenbouwers opgelucht ademhalen.

Het KNMI heeft voor maandag code geel afgekondigd vanwege windvlagen van 75 tot negentig kilometer per uur. De waarschuwing geldt in elk geval tot tien uur maandagochtend. Wind en regen zorgde maandagochtend al voor stormschade in West-Brabant.

Oeteldonk

Maandagmiddag staat ook de optocht in Oeteldonk op de planning. Omroep Brabant zendt deze optocht live uit vanaf 14.00 uur. De optocht van Kielegat is dinsdagochtend vanaf 10.30 uur te zien op Omroep Brabant.

De optochten in Macharen, Oijen en Overlangel zijn maandagochtend afgelast. Burgemeester Wobine Buijs van de gemeente Oss besluit om twaalf uur of de optochten maandagmiddag kunnen worden gehouden.





Eerder problemen

De wind zorgde eerder ook al voor problemen voor carnavalsoptochten. Drie jaar geleden moesten de optochten in Kielegat en Oeteldonk worden afgeblazen.