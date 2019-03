Carnavalsoptochten uitgesteld vanwege harde wind, Kielegat en Oeteldonk nog onduidelijk

De carnavalsoptochten in Oijen, Macharen en Overlangel gaan maandagochtend niet door vanwege zware windstoten. Dat heeft burgemeester Wobine Buijs van de gemeente Oss bekendgemaakt. Om twaalf uur wordt bekeken of de optochten maandagmiddag door de straten mogen trekken.

Maandagmiddag worden ook de optochten gehouden in Oeteldonk (Den Bosch) en Kielegat (Breda). De organisatoren komen al vroeg in de ochtend bij elkaar om te beslissen of deze optochten kunnen doorgaan. In het Stiefkwartierke in de Halstraat in Breda is de vergadering van Stichting Kielegat om acht uur begonnen.

Windstoten

Het KMNI heeft code geel afgekondigd vanwege windvlagen van 75 tot negentig kilometer per uur. De waarschuwing geldt in elk geval tot tien uur maandagochtend. Wind en regen zorgde maandagochtend al voor stormschade in West-Brabant.

De optochten in Breda en Den Bosch vertrekken rond één uur. Omroep Brabant zendt de optocht van Oeteldonk live uit vanaf 14.00 uur. Hoewel is voorspeld dat de wind tegen die tijd zou gaan liggen, kan de wind voor gevaarlijke situaties zorgen bij het opstellen van de carnavalswagens.

'Waarschuwing'

De KempenOptocht in Hapert gaat maandag door. De organisatie heeft een waarschuwing uitgedaan naar de deelnemers om voorzichtig te zijn onderweg en indien mogelijk later op te bouwen.

De wind zorgde eerder ook al voor problemen voor carnavalsoptochten. Drie jaar geleden moesten de optochten in Kielegat en Oeteldonk worden afgeblazen.