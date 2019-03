De optocht in Oeteldonk (Den Bosch) is nu live te volgen bij Omroep Brabant

Het carnavalsthema van dit jaar is: Oeteldonk leeft. De route van de optocht start op de Van Grobbendoncklaan en zal eindigen op de Markt en de Marktstraat.



Maandagochtend was het nog even spannend of de optocht door zou gaan door de harde wind, maar de organisatie heeft besloten dat er geen enkel probleem is.