Man bedreigt ex met klauwhamer, politiehond zet tanden in been van verdachte uit Dongen

Een politiehond was zondag een 32-jarige man uit Dongen te snel af. De man had zich voor de politie verstopt in het struikgewas, nadat hij zijn ex-vriendin met een klauwhamer zou hebben bedreigd.

De verdachte was onder invloed van alcohol toen hij zondagavond bij het slachtoffer voor de deur stond. Toen de 28-jarige vrouw uit Dongen opendeed gedroeg de man met de hamer zich agressief.

Hamer

De vrouw voelde zich bedreigd en deed snel de deur dicht. De man begon vervolgens te schreeuwen en sloeg met de hamer tegen de gevel van het huis en maakte een lantaarn kapot. Daarop belde de vrouw de politie.

Gewaarschuwde agenten gingen op zoek naar de man en kregen daarbij hulp van de politiehonden Tygo en Aras. Aras pakte snel een geurspoor op waarna de hond de agenten naar dichtbegroeide struiken aan de Planetenstraat leidde.

Bijtwond

De aangelijnde politiehond beet de verdachte in zijn linkeronderbeen. De man is aangehouden en voor de bijtwond behandeld in het ziekenhuis in Tilburg. De hamer werd in de voortuin van een huis teruggevonden. De man is in de cel gezet.