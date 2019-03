Marco Kroon opnieuw in opspraak, kan hij zijn militaire Willems-Orde kwijtraken?

Marco Kroon is opnieuw in opspraak geraakt. De militair is in het centrum van Den Bosch gearresteerd. Volgens het Brabants Dagblad na het uitdelen van een kopstoot aan een agent nadat die hem aansprak omdat Kroon aan het wildplassen was.

De Bossche militair ontving in 2009 de militaire Willems-Orde, de oudste en hoogste ridderorde die ons land kent. Hij kreeg deze onderscheiding voor moedig optreden en leidinggeven als officier bij vuurgevechten in Afghanistan.

Zijn Willems-Orde raakt hij zeer vermoedelijk niet kwijt voor dit vergrijp. Dat gebeurt pas bij een celstraf van een jaar of langer, of bij oneervol ontslag. De vraag is wel of Kroon zijn onderscheiding wil houden mocht het tot een veroordeling komen. Tijdens zijn proces omtrent het vermeende drugs- en wapenbezit jaren geleden gaf hij aan dat hij zijn Willems-Orde in zou leveren, mocht het tot een veroordeling komen. Hij werd toen vrijgesproken.

Willems-Orde

Kroon kwam de afgelopen jaren meermaals in opspraak. Vorig jaar zou hij staatsgeheimen hebben prijsgegeven in zijn biografie.

Geert-Jan Knoops, advocaat van Kroon, kan niet zeggen waar de militair precies van wordt verdacht. Hij heeft zijn cliënt nog niet gesproken. "Ik weet momenteel niet wat er gaande is. Het is nog te vroeg om daarover iets te zeggen.'' De marechaussee bevestigt dat er een militair is aangehouden. Of dat daadwerkelijk Kroon is, wil het niet zeggen.