Nog niet misselijk van het bier? Dan ook veel sterkte met het ontbijtje met biefstuk en friet

Puitenoller Karl van Sundert (49) heeft precies twee uur en vijf minuten geslapen als hij Plaza Paradiso aan de Molenstraat binnenstapt. Met een schorre stem bestelt hij een van de specialiteiten van het huis mét exta mayonaise.

"Het is gewoon kei lekker", zegt hij alsof hij het etablissement beoordeelt voor een felbegeerde Michelinster. Ondertussen dipt hij zijn vinger nogmaals in de mayo om hem vervolgens goedkeurend af te likken. "Ik voel me al stukken beter."

Frietlucht: ik houd er zo van!

Eigenaar Walter de Wit heeft het nog nooit zo druk gehad op de vroege ochtend. Tientallen waaghalzen zijn aangeschoven voor een stevige ontbijt. "De sfeer is echt geweldig", zegt hij lachend terwijl hij bakken vol mayonaise bijvult.

"De uitsmijter met extra veel spek is denk ik wel het ergste, zo vroeg in de ochtend." Met de frietlucht heeft hij geen problemen. "Het is heerlijk juist. Er gaat niets boven die lucht!"

De Wit zet sinds dit jaar de traditie voort in zijn eetzaak, nadat Hotel de Kroon er na tientallen jaren mee stopte. De organisatoren van het eerste uur zitten ook aan tafel. Ze kunnen zich nog goed herinneren waarom het calorierijke ochtendmaal zo gewenst was.

"Op maandagavond werd in ut Puitenol altijd het Mannenkoorbal gehouden. Dat ging er vaak hevig aan toe, met een flinke kater tot gevolg. Dit ontbijt moest een einde maken aan de misselijkheid", leggen ze uit. "Ook vrouwen zijn welkom trouwens."

Ei met spek

Een van de eerste biertjes wordt dinsdagochtend getapt voor John van Loon (54). "Een goede ondergrond is belangrijk. Dat werkt echt."

Hij durft het aan ei met spek te bestellen. Gewapend met mes en vork zet hij de aanval in op zijn zwaarbelegde witte boterhammetjes. Klaar met feesten is hij nog lang niet. Vanmiddag gaat hij naar de carnavalsoptocht in Hoeven, maar eerst even eten. "Heerlijk. Misschien neem ik er zo nog spareribs bij!"