Waarom heeft PSV nog geen nieuwe hoofdsponsor gevonden?

Algemeen directeur Toon Gerbrands en commercieel directeur Frans Janssen lieten meermaals weten dat PSV eind februari van dit jaar een nieuwe hoofdsponsor kon presenteren aan pers en publiek. Die deadline is verstreken en het is nog altijd stil. PSV geeft in een reactie aan dat er gedurende de zoektocht geen details naar buiten worden gebracht, maar dat de club druk bezig is met het vinden van een nieuwe hoofdsponsor.

Sportmarketeer Frank van den Wall Bake over hoofdsponsor PSV: “De Mexicaanse markt kan de deur voor PSV openen."

Op koers

Maar PSV ligt nog gewoon op koers, stelt sportmarketeer Chris Woerts. “Normaal duurt het twaalf tot achttien maanden totdat je een nieuwe hoofdsponsor hebt gevonden. Dat kost gewoon veel tijd en bedrijven stappen er niet zomaar meer in. Ze willen elke uitgegeven euro terugverdienen en de club moet die wens kunnen verantwoorden.”

Ook sportmarketeer Frank van den Wall Bake vindt dat de zoektocht van PSV naar een hoofdsponsor nog volgens plan verloopt. “De wachtkamer van bedrijven als mogelijke hoofdsponsor zit niet vol”, zegt Van den Wall Bake. “Ik ben niet ongerust en weet zeker dat PSV voor een maximale deal gaat. De club is niet alleen op zoek naar een sponsor met een grote zak met geld, maar zal ook willen dat de nieuwe hoofdsponsor leuke dingen doet zoals Energiedirect.nl laatst heeft gedaan met Romario.”

“Hoewel PSV het zelf niet graag wil horen, blijft het een regioclub”, antwoordt Woerts op de vraag waarom PSV niet kan tippen aan de hoofdsponsorinkomsten van bijvoorbeeld Ajax. De Amsterdamse club vangt elk jaar zeker acht miljoen euro van Ziggo, terwijl PSV afhankelijk van de prestaties iets meer of minder dan zes miljoen euro per jaar vangt.

Woerts geeft aan dat PSV wel degelijk een goed imago heeft, aangezien de club wordt gezien als een gemoedelijke club met een goed bestuur. “Maar PSV is geen landelijke club als Ajax en Feyenoord. Je ziet nagenoeg geen PSV-fans in het noorden, terwijl je door heel het land Ajax-fans tegenkomt.” Van den Wall Bake vindt Ajax en Feyenoord ‘instituten’. “Terwijl PSV enigszins als provinciaals wordt gezien.”

PSV heeft decennialang met Phillips en later ook met Energiedirect.nl hoofdsponsors gehad die uit de regio kwamen. Maar Van den Wall Bake denkt niet dat de commerciële afdeling van PSV alleen maar naar de regio kijkt voor een nieuwe hoofdsponsor. “Ik ben ervan overtuigd dat er ook wordt gekeken naar internationale bedrijven. Zo wordt er wellicht ook gekeken naar opties in Mexico, het land waar PSV door verschillende spelers een fantastische band mee heeft gecreëerd.”

Sportmarketeer Chris Woerts over zoektocht PSV naar hoofdsponsor: "Dat kost gewoon veel tijd en bedrijven stappen er niet zomaar meer in."

De sportmarketeer denkt dat het marketingtechnisch gezien een goede zet kan zijn van PSV om in zee te gaan met een Mexicaans-bedrijf als hoofdsponsor. “De Mexicaanse markt kan de deur voor PSV openen om met bedrijven in zee te gaan die meer geld te bieden hebben dan Nederlandse bedrijven.”

Ook Woerts denkt dat PSV groot moet durven denken. “Ze zouden er goed aan doen om een kantoor te openen in Amsterdam om dichter bij het vuur te staan. Manchester United heeft een paar jaar geleden een kantoor geopend in Londen om er dichter bij te staan. Daar zit het geld. Dat zou voor PSV ook kunnen helpen. De club zou de kansen in het buitenland kunnen benutten.”