Witwassen en fraude: ontslagen politiecommissaris uit Eindhoven wordt vervolgd

Van den E. moet samen met Otto V. terechtstaan. Het strafrechtelijk onderzoek naar de verdachten heeft drie jaar geduurd. 20 mei staan ze voor het eerst voor de rechtbank in Zwolle.

Veertig jaar bij de politie

Van den E. was sinds begin 2016 al geschorst. Afgelopen februari werd Van den E. vervolgens daadwerkelijk ontslagen. Hij maakte misbruik van zijn bevoegdheden. Hij zou schuldig zijn aan belangenverstrengeling en hij nam giften aan van derden.

Van den E. werkte al veertig jaar bij de politie. Daar was hij verantwoordelijk voor de inzet en aanschaf van camera’s, microfoons en andere technische hulpmiddelen. Uit een intern onderzoek van de politie is gebleken dat de commissaris handelde tegen de regels en de normen en waarden van de politie. Volgens de woordvoerster van de politie zijn de feiten zo ernstig dat ze leidden tot strafontslag.

Naast zijn werkzaamheden bij de politie, was Van den E. ook tien jaar lang directeur van Criminee!. Dit is het regionale platform criminaliteitsbeheersing in Brabant. Ook Otto V. was actief bij dit platform. Hij regelde de inbreng uit het bedrijfsleven. De twee mannen waren samen ook actief in de wijnbouw, zo schrijft NRC.