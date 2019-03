Steeds sterkere geruchten: 'Arcade' wordt lied van Duncan Laurence op Eurovisiesongfestival

Jeroen Smits uit Oss is één van de beheerders van Songfestivalweblog: "We kregen een tip dat er op die website van Duncan drie links zouden staan naar het lied: naar Spotify, Itunes en Apple music. Daarbij stond een afbeelding met de titel 'Arcade'. Diezelfde afbeelding staat de afgelopen dagen in puzzelstukjes op de Instagram-pagina van Duncan Laurence. Zo is voor ons één en één twee."













Hoe het lied donderdag bekend wordt gemaakt, is nog niet bekend. Wel zijn op vrijdag interviews en fotosessies gepland in de Wisseloord studio's in Hilversum. Op YouTube circuleren al opnames van Arcade.









Duncan Laurence is nu nog relatief onbekend. Onder zijn echte naam, Duncan de Moor, deed hij in 2014 mee aan The Voice of Holland. Hij kwam tot de halve finale. Hij studeerde aan de Rockacademie in Tilburg. Daarna is hij in Tilburg blijven wonen. Hij geeft er ook zangles.

