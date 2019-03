Baanwielrenner Harrie Lavreysen maakt zich op voor huldiging: 'Ik ga wel een biertje drinken'

LUYKSGESTEL -

“Ik ga wel een biertje drinken vanavond”, baanwielrenner Harrie Lavreysen (21) heeft zin in zijn huldiging donderdagavond in zijn woonplaats Luyksgestel. Zondag won hij goud op het wereldkampioenschap baanwielrennen. De voorbereidingen voor de huldiging zijn in volle gang, zo ook bij de sprinter zelf: “Ik ga nog even naar de kapper, wil er natuurlijk wel goed uitzien.”