't StemBuske on tour: Brabantse kiezers vertellen over 'hun' provinciale zaken

De Provinciale Statenverkiezingen: het lijkt misschien een ver van je bed show, maar toch is jouw stem bepalend voor wat er bij je om de hoek gebeurt. Speciaal voor de verkiezingen wordt 't Brabants Buske tijdelijk omgedoopt tot 't StemBuske. Om te laten zien waar de Provinciale Staten zich allemaal mee bezighouden, rijdt 't StemBuske de komende tijd dwars door onze provincie.

Van stankoverlast tot drugsdumpingen: 't StemBuske gaat langs bij Brabanders die elke dag opnieuw worden geconfronteerd met zaken waar zij iets aan willen veranderen. Het zijn stuk voor stuk zaken waarover de Provinciale Staten wat te zeggen hebben.

Verslaggevers Erik Peeters en Eva de Schipper crossen tot aan de verkiezingsdag, op woensdag 21 maart, de hele provincie door. Elke werkdag maken zij een reportage van Brabantse kiezers die hun verhaal willen vertellen.





Nieuwsgierig? Hou de themapagina Brabant Kiest de komende tijd dan goed in de gaten. De avonturen van het StemBuske zijn ook te volgen via de Facebookpagina van het 't Brabants Buske en via Instagram.

Dit is waarom jouw stem belangrijk is bij de Provinciale Statenverkiezingen: