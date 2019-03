Potentiële nieuwe eigenaren kattencafé in Den Bosch melden zich massaal na oproep

Een kat bij Kattenparadijs Mispoes in Den Bosch

‘Een groot kattenhart’, dat moet de nieuwe eigenaar van Kattenparadijs Mispoes in Den Bosch hebben. Marloes Vorstenbosch en haar moeder runden drie jaar lang het kattencafé, maar zoeken nu een nieuwe eigenaar voor hun café. Dat maakten zij donderdagavond bekend op Facebook. “De aanmeldingen stromen binnen.”

Volgens Marloes is het voor haar tijd voor een nieuwe uitdaging, al heeft ze naar eigen zeggen wel hele leuke jaren gehad als eigenaresse van Mispoes. Klanten kunnen daar een hapje eten en ondertussen knuffelen met katten. “Mijn moeder en ik hebben echt heel veel mooie momenten meegemaakt”, vertelt Marloes. “Wat ons het meest gelukkig maakt, is als klanten helemaal blij zijn na een bezoek aan ons kattenparadijs.”

Donderdag blijkt dat er nog veel meer potentiële eigenaren van het kattencafé zijn die klanten blij willen maken. “We hadden niet verwacht dat we zoveel aanmeldingen zouden krijgen”, vertelt Marloes. “We hebben uiteindelijk maar één goede nodig.” Maar Marloes wil haar kattenparadijs niet zomaar overdragen. “We zoeken iemand die de juiste intentie heeft, dus gaan we in gesprek met iedereen die een mail heeft gestuurd.”

Creativiteit

Mensen en katten blij maken was voor haar ook het doel wanneer ze aan het kattenavontuur begon. “Ik ben zelf begonnen zonder horeca-ervaring, maar met liefde voor katten”, zegt Marloes. “Voor de nieuwe eigenaar kan het wel handig zijn om enige ervaring te hebben in de horeca, maar het is geen pre.”

Creativiteit en liefde voor katten is daarentegen volgens de huidige eigenaresse wel echt nodig. “De nieuwe eigenaar kan de onderneming helemaal op zijn of haar eigen manier uitbouwen”, vertelt Marloes. “Er zijn nog genoeg leuke ideeën om te doen met het café en de katten.”