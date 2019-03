Shishalounge in Eindhoven moet dicht van de gemeente na geweld en dreiging met pistool

Shishalounge Dejavu aan de Tongelresestraat in Eindhoven is op last van de gemeente gesloten. Dit geldt voor drie maanden. Burgemeester John Jorritsma nam deze beslissing, omdat er twee mensen waren vastgepakt en mishandeld. Ook werden ze bedreigd met een pistool.

Jorritsma besloot ook de drank- en horecavergunning ongeldig te verklaren; verder is de toestemming voor een speelautomaat in deze zaak ingetrokken. De verdachte die voor de ernstige mishandeling is aangehouden, wordt door de politie als de bedrijfsleider van deze zaak beschouwd. Vanuit de buurt werd eerder al geklaagd over de overlast die door Dejavu zou zijn veroorzaakt.



Opgepakt tijden inval

De 26-jarige Eindhovenaar werd opgepakt tijdens een inval van de politie, in de nacht van vrijdag 8 op zaterdag 9 februari. Agenten werden geassisteerd door arrestatieteams, omdat er bij de mishandeling twee dagen eerder in deze shishalounge meer dan één wapen was gezien. De twee slachtoffers van de mishandeling raakten gewond.

