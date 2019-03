LIVE om 18.30 uur: de huldiging van wereldkampioen baanwielrennen Harrie Lavreysen

Wereldkampioen baanwielrennen Harrie Lavreysen (21) wordt donderdagavond gehuldigd in zijn woonplaats Luyksgestel. Die huldiging kan je vanaf 18.30 uur live volgen bij Omroep Brabant.

Zondag won Lavreysen een gouden medaille op het WK in Polen. Eerder veroverde hij ook al het goud met het Nederlands team op de teamsprint. Reden genoeg voor de gemeente Bergeijk, waar Luyksgestel onder valt, om de baanwielrenner in het zonnetje te zetten.

Huldiging

De huldiging is op de Gestelplaetse, bij de kerk in Luyksgestel. Daar wordt donderdagmiddag hard gewerkt om alles in orde te maken. De wind maakt het ophangen van spandoeken en slingers wel wat lastig.

Burgemeester Arinda Callewaert zal de baanwielrenner feliciteren, toespreken en huldigen. Rond 19.00 uur start de huldiging, een uurtje later is deze afgelopen. De festiviteiten gaan door tot 21.30 uur.

