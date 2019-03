Wereldkampioen baanwielrennen Harrie Lavreysen gehuldigd in Luyksgestel: 'Echt bizar'

De huldiging was op de Gestelplaetse, bij de kerk in Luyksgestel. Burgemeester Arinda Callewaert van Bergeijk, waar Luyksgestel onder valt, feliciteerde Lavreysen op het podium.

'Ieder jaar zo'n feestje'

Dat Harrie relatief jong is, werd door de burgemeester A benoemd tijdens haar praatje op het podium. "Nog maar 21. Maar het is veelbelovend voor de toekomst. Wij willen ieder jaar wel zo'n feestje vieren."





Ook het Wilhelmus werd gezongen tijdens de huldiging. "Maar inmiddels ken ik de tekst al wel een beetje", grapte Lavreysen op het podium. "Dat zit wel goed."

'Echt bizar'

Zelf was Harrie onder de indruk van dat Luyksgestel uitliep om hem te eren. "Dat is toch raar om te zien. Ik zei dat ik vrijdag op vakantie ging en dat het eigenlijk niet mogelijk was en dan is er opeens een dag eerder een hele huldiging. Echt bizar."

Lavreysen werd thuis opgehaald met een prinsenwagen. "Dat was al bijzonder. Maar dan kom je hier aan en dan zie je dit. Het is zo mooi om te zien dat het hele dorp meeleeft."





Gouden medaille

Zondag won Lavreysen een gouden medaille op het WK in Polen. Eerder veroverde hij ook al het goud met het Nederlands team op de teamsprint. Reden genoeg voor de gemeente Bergeijk om de baanwielrenner in het zonnetje te zetten.

Vrijdag gaat Harrie twee weken met vakantie. Het volgende evenement waar hij zich op gaat richten is het EK in Apeldoorn in oktober. "Het wordt nu even een rustige periode. Dat is fijn."

















